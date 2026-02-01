Del producto fresco al diseño artesano

Subir a por la merluza o las verduras de la semana y bajar con unos pendientes de autor o una prenda vintage. Ha sido el periplo de los cientos de pontevedreses que ayer convirtieron el Mercado de Abastos en el epicentro social de la ciudad.

Bajo la premisa de dinamizar el espacio público, el Mercado Creativo desplegó en la primera planta de la Plaza de Abastos una selección de treinta puestos de talento 100% gallego. La oferta de esta cita fue un escaparate de eclecticismo: desde ilustración y joyería contemporánea hasta prendas de punto, bolsos, juguetes y repostería artesana.

Si en la planta baja imperó de mañana el ritmo frenético de la compra de productos frescos, arriba el ambiente invitaba a la pausa, la conversación y encuentro con amigos. El grupo El Cuarto de Tula puso la banda sonora a la sesión vermú, convirtiendo los pasillos en pista de baile improvisada, mientras los más pequeños fabricaban sus propias varitas mágicas en los talleres infantiles.

La jornada buscó la complicidad total del visitante: a cambio de un ticket y una opinión sobre la iniciativa, el público entraba en el reparto de regalos como paraguas y camisetas. Fue una estrategia redonda para recordar que la Plaza de Abastos no es solo un lugar en el que llenar la nevera, sino un espacio para gozar de la ciudad y su creatividad.