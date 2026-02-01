El PP insta al Losada a obligar a Lores a colgar las banderas en la Casa Consistorial
REDACCIÓN
El PP local ha recibido una respuesta por parte del subdelegado del Gobierno, Abel Losada, a la solicitud presentada por el grupo municipal para que actúe conforme a la ley y requiera formalmente al Concello para que las banderas de España, Galicia y Pontevedra vuelvan a ondear en la balconada de la fachada principal de la Casa Consistorial. La concejala Pepa Pardo explica que «en lugar de ejercer sus competencias, el subdelegado opta por mantener unas buenas relaciones institucionales y limitarse a realizar una llamada telefónica para que, en un tiempo que él califica de prudencial, el alcalde tenga a bien colocar las banderas oficiales. Una respuesta que ignora de forma deliberada que Lores lleva 14 meses incumpliendo la Constitución».
