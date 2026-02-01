El PP de Cuntis reclama de nuevo la mejora integral de la N-640
REDACCIÓN
El grupo municipal del PP de Cuntis solicita de nuevo a la Unidad de Carreteras del Estado en Pontevedra, dependiente del Ministerio de Transportes, la mejora integral de la carretera N-640 a su paso por el municipio ante el «peligroso estado de la vía y el reiterado incumplimiento de las reformas prometidas por el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, y del alcalde, Manuel Campos».
El PP ya presentó un escrito similar en junio de 2023 y ahora «nos vemos en el deber, tras treinta meses sin respuestas ni hechos, de seguir insistiendo por el incremento de los accidentes y de los daños en los vehículos y por el grave riesgo existente para la seguridad de los usuarios».
Señala que «en los últimos días hubo numerosos reventones de ruedas en la zona de Cobas, en la parroquia de Troáns, por los baches de enormes dimensiones y por las muchas roturas del asfalto». Incluso «se ha creado una plataforma de afectados a través de las redes sociales a la que le mostramos nuestro total apoyo».
