Pontevedra estrena en A Parda un circuito lúdico que reivindica el arte feminista

La Concellería de Igualdade da un paso más en su estrategia para integrar la perspectiva de género en el ocio infantil. El barrio de A Parda cuenta ya en la calle Pintor Laxeiro con un circuito de juegos de 90 metros cuadrados, diseñado por Tania Solla con el apoyo de Quique Mauricio, que busca acercar a la infancia la historia del arte feminista. Esta intervención urbana se complementa con la distribución de material didáctico en los centros escolares, todo ello bajo el paraguas de la exposición "De Eva a Maruxa".

La gincana dibujada en el suelo del parque, un circuito de 15 metros de ancho por 6 de largo, propone un recorrido físico por la obra de grandes creadoras gallegas e internacionales. Los niños deberán sortear en zig-zag elementos icónicos del imaginario de Maruxa Mallo, seguir patrones de movimiento inspirados en Mimina Arias, ideólogos de alguno de los diseños de Sargadelos, o jugar a un "peletre" con forma de campesina gallega, inspirado en la estética de María Antonia Dans.

El circuito incluye también saltos entre burbujas de colores basadas en Berta Cáccamo y conecta, mediante una suerte de paso de peatones formado por pinceles, con un mapamundi que descubre a pintoras de los cinco continentes.

Para llevar esta pedagogía a las aulas, el Concello repartirá la caja de juegos "De Eva a Maruxa" entre los centros que colaboraron en la muestra. Este kit convierte el aprendizaje en pasatiempo e incluye materiales de valor simbólico como un tres en raya con versiones de cuadros de artistas europeas, un rompecabezas protagonizado por referentes del arte gallego contemporáneo o un juego de la ica rediseñado como una línea temporal del arte femenino. Asimismo, la caja contiene cartas de memoria que invierten los roles históricos, presentando a figuras como Picasso como "compañeros" de artistas como Dora Maar, además de adhesivos con crteles de las Guerrilla Girls en gallego.

Ambas iniciativas surgen de la exposición itinerante que actualmente se encuentra en el IES Frei Martín Sarmiento, donde podrá contemplarse hasta el próximo día 9, momento en el que continuará su recorrido por el IES Sánchez Cantón y otros centros educativos de la ciudad.