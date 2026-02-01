Pontevedra, con 48, cuarto municipio de la provincia con más daños de los jabalíes
Solo hubo más en 2025 en Vigo (92 avisos), Redondela y A Estrada, con 51 cada uno
N. D.
Los daños causados por el jabalí no dejan de crecer en Pontevedra y su comarca y la presencia de estos animales no solo suponen un peligro para la circulación al invadir las carreteras con cierta frecuencia, sino que también destrozan cultivos y zonas agrarias. En este último apartado, en la comarca de Pontevedra se formularon el pasado año, 153 avisos de este tipo en sus catorce municipios.
El capitalino fue el territorio con más partes de este tipo, con 48, por delante de los 32 de Cerdedo-Cotobade o los 22 de Marín . Pero es que, además, Pontevedra fue el cuarto concellos de la provincia con más avisos, solo superado por los 92 de Vigo, los 51 de Redondela, y A Estrada, también con 51.
En la comarca, la lista se completa con Poio (10), Sanxenxo (9), Moraña (7), A Lama (5), Barro (4), Ponte Caldelas (4), Campo Lameiro (3), Cuntis (3), Vilaboa (3), Portas (2) y Caldas de Reis (1).
Desde octubre pasado buena parte de la comarca está declarada de emergencia cinegética temporal por la presencia y los daños ocasionados por el jabalí. Incluye los Tecores y zonas libres donde se podrán desarrollar estas medidas extraordinarias y excepcionales dirigidas al control de las poblaciones de esta especie en aquellas zonas con más incidentes, al menos hasta el 22 de febrero, lo que abarca el período hábil de caza del jabalí en la temporada 2025-2026.
Se trata de un instrumento adicional y complementario a la caza reglada dentro de los terrenos de régimen cinegético especial y común y también a las actuaciones de control por daños. En concreto, durante la vigencia de la declaración se permite abatir o capturar, sin límite de ejemplares, jabalíes de ambos sexos, prioritariamente hembras adultas y subadultas de cualquier edad. Asimismo, en las zonas en situación de emergencia cinegética temporal es posible abatir crías y hembras sucesivas de crías siempre y cuando haya una autorización especial previa por parte de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural.
