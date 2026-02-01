Poio contabiliza 198 aspirantes a cubrir 14 puestos en su plantilla municipal

El Concello de Poio ha cerrado el plazo de presentación de solicitudes de su última convocatoria de empleo público, a la que concurrieron un total de 198 personas para optar a una de las catorce plazas de nueva creación incluidas en la oferta. Es una media de 14 solicitudes por puesto.

El objetivo de esta convocatoria es reforzar los servicios públicos y mejorar la atención al vecindario, incorporando personal en áreas clave del funcionamiento diario del ayuntamiento, como la atención social, las brigadas municipales o en el área de deportes. En concreto, las plazas ofertadas corresponden a dos plazas de trabajador social, cinco auxiliares de limpieza, tres operarios de servicios, un oficial de albañil y, dos ayudantes de deportes y un monitor deportivo.

Todas las plazas se cubrirán mediante el sistema de concurso-oposición, un proceso totalmente transparente y que garantiza la posibilidad de optar a cada plaza con condiciones objetivas.

La fase de concurso tendrá carácter no eliminatorio y se desarrollará conforme a la normativa vigente, mientras que la fase de oposición permitirá evaluar los conocimientos y capacidades de las personas aspirantes para lo desempeño de los puestos.

Según el calendario previsto por el Concello de Poio, en la primera quincena de febrero se publicarán las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, abriendo un plazo para la presentación de alegaciones. Una vez resueltas, se hará pública el listado definitivo, junto con la fecha de constitución del tribunal, que será el encargado de fijar el calendario de las pruebas selectivas. La previsión municipal es que todo el proceso selectivo quede resuelto a lo largo del tercero trimestre del año, permitiendo así la incorporación progresiva del nuevo personal a las distintas áreas municipales.

Desde el Concello de Poio se hace un balance muy positivo de la elevada participación inscrita en esta convocatoria, «que pone de manifiesto a transparencia en el procedimiento, garantizando en todo momento a igualdad de oportunidades entre las personas aspirantes».