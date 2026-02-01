El petote le gana el pulso al mal tiempo

Cerdedo-Cotobade dio este domingo una lección de resistencia y amor por la gastronomía propia. Bajo un cielo gris y en una jornada marcada por precipitaciones constantes, la XVI Festa do Petote logró congregar a más de 1.500 personas que, paraguas en mano y con buen apetito, acudieron a la llamada de este singular plato de invierno.

La Praza da Chan de Carballedo fue el epicentro de la actividad. El aroma a cocido sirvió de refugio contra el mal tiempo y la carpa de degustación funcionó como el corazón latente del evento. Allí, la degustación popular, preparada con mimo por Marilín (de la tienda de Carballedo) con la ayuda de la Asociación de Vecinos de Rebordelo, brindó el reconfortante bocado que los asistentes buscaban en un día de mal tiempo.

Con todo, el éxito del petote no se limitó a la plaza. La fiesta volvió a demostrar la eficacia de su modelo descentralizado y nueve establecementos hosteleros del municipio colgaron el cartel de completo. Por un precio unificado de 25 euros, los comensales disfrutaron de un «cocido completo» de manual: costilla, lacón, chorizos (de carne y ceboleiro), grelos, patatas, cacheira y, por supuesto, el protagonista del día: el petote, esa bola de harina de maíz y agua de cocido que es patrimonio culinario de la zona.

A mayores de la gastronomía, la jornada volvió a tener un marcado carácter social e intergeneracional, y los más pequeños tuvieron su momento con el «Petote Miúdo», un taller que busca asegurar el relevo generacional en la apreciación del plato tradicional.

Por lo que respecta a la banda sonora, clave para mantener el ánimo alto en un día gris, corrió a cargo del pasacalles de la Comparsa Cor Café y la charanga «Los Támega».

El alcalde, Jorge Cubela, no ocultó su satisfacción al ver la respuesta vecinal y turística. «La Festa do Petote volvió a demostrar que es un motor de dinamización económica, cultural y gastronómica», señaló.