Padres de estudiantes de seis centros educativos alertan de sus deficiencias
El BNG se reúne con sus anpas y llevará las quejas y demandas al Parlamento gallego
El parlamentario del BNG Luís Bará y el concejal responsable de educación Demetrio Gómez mantuvieron una reunión con representantes de las Anpas de seis centros educativos de Pontevedra, que expusieron sus deficiencias. El BNG llevará las quejas el Parlamento gallego.
En la EEI Crespo Rivas, además del problema de la calefacción que parece resuelto después de cien días, piden mejorar el tejado y la instalación eléctrica del edificio antiguo así como una cubierta en el acceso al edificio nuevo. En el CEIP A Xunqueira 1 denunciaron las inundaciones y filtraciones de agua que inutilizan varias dependencias. En el Vidal Portela se alertó de los problemas derivados de la situación del centro en terrenos de Costas y de deficiencias en el salón de actos, patio, instalación eléctrica y en los accesos por la calle Buenos Aires, en este caso de competencia municipal.
En el CEIP A Carballeira señalaron que tienen goteras en el gimnasio, baños y aulas, acumulación de agua en el acceso y que la escuela ya que quedó pequeña. En el CEP Campolongo informaron sobre filtraciones de agua en el gimnasio, de la necesidad de una cubierta entre el edificio y el gimnasio y de una cubierta exterior en las pistas, además de aún existir tejados con amianto. La anpa del IES Sánchez Cantón comunicó deficiencias en la calefacción, filtraciones en el gimnasio y mal estado de varias escaleras.
- El pazo de Pontevedra que albergaba Consejos de Ministros en el reinado de Alfonso XIII y que se vende por 3.250.000 euros
- La estación del tren pierde 20.000 usuarios al mes y en 2025 cayó a 1,4 millones de viajeros
- Un coche queda calcinado tras un accidente para esquivar a un animal en Caldas
- Un encierro sindical en el IES Sarmiento retoma las protestas en la educación
- Los tráficos del Puerto de Marín superan por undécimo año consecutivo los dos millones de toneladas
- El tren de borrascas frena el plan de obras del Concello de Pontevedra al no poder iniciar ninguna este mes
- Hospitalizados cinco miembros de una familia de Sanxenxo por una intoxicación de gas
- La acumulación de agua provoca un accidente en la AP-9 en Caldas con un herido