Padres de estudiantes de seis centros educativos alertan de sus deficiencias

El parlamentario del BNG Luís Bará y el concejal responsable de educación Demetrio Gómez mantuvieron una reunión con representantes de las Anpas de seis centros educativos de Pontevedra, que expusieron sus deficiencias. El BNG llevará las quejas el Parlamento gallego.

En la EEI Crespo Rivas, además del problema de la calefacción que parece resuelto después de cien días, piden mejorar el tejado y la instalación eléctrica del edificio antiguo así como una cubierta en el acceso al edificio nuevo. En el CEIP A Xunqueira 1 denunciaron las inundaciones y filtraciones de agua que inutilizan varias dependencias. En el Vidal Portela se alertó de los problemas derivados de la situación del centro en terrenos de Costas y de deficiencias en el salón de actos, patio, instalación eléctrica y en los accesos por la calle Buenos Aires, en este caso de competencia municipal.

En el CEIP A Carballeira señalaron que tienen goteras en el gimnasio, baños y aulas, acumulación de agua en el acceso y que la escuela ya que quedó pequeña. En el CEP Campolongo informaron sobre filtraciones de agua en el gimnasio, de la necesidad de una cubierta entre el edificio y el gimnasio y de una cubierta exterior en las pistas, además de aún existir tejados con amianto. La anpa del IES Sánchez Cantón comunicó deficiencias en la calefacción, filtraciones en el gimnasio y mal estado de varias escaleras.