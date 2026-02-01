Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obradoiros de Entroido para niños en el Museo

La Diputación organiza en el Museo de Pontevedra este Entroido dos talleres dirigidos a niñas y niños de 7 a 12 años. La actividad se organizará en dos turnos: una el martes 17 de febrero y otra el miércoles 18, ambos días de 11.30 a 13.30 horas. Cada uno de los turnos cuenta con 15 plazas y se abrirá el plazo de inscripción el miércoles 3 de febrero, a las 10.00 horas, a través de la web museo.depo.gal.

