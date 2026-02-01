Obradoiros de Entroido para niños en el Museo
La Diputación organiza en el Museo de Pontevedra este Entroido dos talleres dirigidos a niñas y niños de 7 a 12 años. La actividad se organizará en dos turnos: una el martes 17 de febrero y otra el miércoles 18, ambos días de 11.30 a 13.30 horas. Cada uno de los turnos cuenta con 15 plazas y se abrirá el plazo de inscripción el miércoles 3 de febrero, a las 10.00 horas, a través de la web museo.depo.gal.
- El pazo de Pontevedra que albergaba Consejos de Ministros en el reinado de Alfonso XIII y que se vende por 3.250.000 euros
- La estación del tren pierde 20.000 usuarios al mes y en 2025 cayó a 1,4 millones de viajeros
- Un coche queda calcinado tras un accidente para esquivar a un animal en Caldas
- Un encierro sindical en el IES Sarmiento retoma las protestas en la educación
- Los tráficos del Puerto de Marín superan por undécimo año consecutivo los dos millones de toneladas
- El tren de borrascas frena el plan de obras del Concello de Pontevedra al no poder iniciar ninguna este mes
- Hospitalizados cinco miembros de una familia de Sanxenxo por una intoxicación de gas
- La acumulación de agua provoca un accidente en la AP-9 en Caldas con un herido