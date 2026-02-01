O Pazo Provincial acolle unha mostra sobre a pandeireta galega
REDACCIÓN
A Deputación de Pontevedra acolle a partir de mañá luns no Pazo Provincial a exposición «A pandeireta galega. Actualización dun instrumento ancestral» do Consello da Cultura Galega. A mostra poderase visitar entre o 2 e o 27 de febreiro no vestíbulo principal do edificio, e a inauguración será ás 20.00 horas. En liña coa celebración da poesía popular nas Letras Galegas de 2025, a mostra achega ao público o labor de mestres artesáns, músicos e estudosos do seu instrumento máis representativo, a pandeireta, a través dunhas xornadas-exposición como recurso pedagóxico que fomentan e proxectan esta parte do patrimonio sonoro galego. Tamén busca contribuír aos fondos do Arquivo Sonoro de Galicia con documentos históricos e de nova creación para que se poñan á disposición da sociedade.
