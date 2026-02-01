Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Museo Torres de Marín volverá ter as cores e a maxia das camelias

Presentación da cita. | |

REDACCIÓN

Marín

A beleza e a espectacularidade da camelia volverá este ano ao Museo Torres de Marín. O evento «Camelias e Mar» volverá a celebrarse o 7 e 8 de febreiro, tal e como anunciaron as organizadoras da mostra, Cristina Barreiro e Mara Fariña, en compañía da concelleira Marián Sanmartín.

Está previsto que a cita, que celebra a súa novena edición, arranque a primeira hora coa recepción das flores dos que expoñen. Barreiro adiantou que repiten practicamente todos os expositores, o que dá boa conta da enorme popularidade entre os afeccionados á camelia que ten a mostra marinense.

A mesma mañá do sábado será a inauguración a partir das 13.00 horas e durante o resto da fin de semana poderá visitarse de 11.00 a 14.00 e de 16.30 a 20.00 horas.

