El hojaldre que reina en las mesas de la Boa Vila

Si un aroma es capaz de detener el paso apresurado de una mañana de invierno es el de la mantequilla horneada. En el Día Internacional del Cruasán, que se celebró el pasado viernes, la ciudad del Lérez demuestra que este icono de la repostería francesa goza de una salud de hierro en la Boa Vila, manteniéndose en equilibrio entre dos mundos: la vanguardia técnica de los nuevos artesanos y la tradición de los establecimientos con solera.

El mapa de la bollería de calidad en la ciudad tiene desde hace cuatro meses un nuevo punto de peregrinación: Millo. Ubicada en el corazón de Pontevedra, esta panadería actúa como la «benjamina» del sector. Al frente de este obrador de la calle Riestra se encuentran Marcos Casal, natural de Xeve, y Celia Vázquez, de Romai (Portas). Juntos representan esa nueva ola de panaderos que han decidido volver al origen para innovar.

«Aquí los cruasanes son 100% mantequilla, no utilizamos margarina ni nada del estilo», sentencia Marcos con la rotundidad del purista. En el obrador de Millo, el tiempo es un ingrediente más. Lejos de la inmediatez industrial, Marcos y Celia describen un proceso meticuloso de dos días de duración.

La clave, explican, reside en diferenciar el hojaldre común de la «bollería hojaldrada». Esta última lleva levadura, pero su magia (ese interior aireado y ligero) depende de la técnica. «Si cortas un cruasán y ves que tiene mucho alveolo (agujerito), eso es por el desarrollo que gana con la mantequilla», detalla Casal mientras Celia ejecuta el laminado, una coreografía precisa de pliegues que intercala masa y bloques de mantequilla para crear las infinitas capas características del producto.

El proceso es laborioso: preparación de la masa el día anterior, integración de la mantequilla, plegado, fermentación en frío durante toda la noche y horneado a la mañana siguiente. «Es un proceso lento, pero necesario para una masa exquisita», aseguran sus creadores.

La acogida en estos primeros cuatro meses ha sido «muy buena», confirman los propietarios. Aunque el clásico de mantequilla es el rey, la vitrina de Millo ofrece variantes que ya tienen fieles: el cruasán de almendras (un guiño a la tradición francesa), el Monkey Bread y el pain au chocolat. Sobre este último, Marcos hace una matización importante: «Es la versión de la napolitana, pero lleva dos barritas de chocolate negro en el medio, no la típica crema que al final es todo azúcar».

Además, el Día del Cruasán los pilla innovando: acaban de lanzar una versión salada que promete dar que hablar, rellena de una bechamel con espinacas y queso ahumado.

En la confitería Solla los cruasán se agotan a diario. / Rafa Vázquez

En el extremo opuesto del calendario se encuentra la confitería Solla. Con más de medio siglo de antigüedad, este establecimiento emblemático de la calle Michelena es un termómetro infalible del gusto pontevedrés. Aquí, la innovación convive con la costumbre arraigada.

Según explican sus profesionales a FARO, el cruasán se mantiene inamovible en el podio de los productos más demandados. La fidelidad de la clientela es tal que el ritmo de venta es predeciblemente frenético: «Al final de la tarde siempre se agotan», aseguran desde el mostrador.

Mientras que en los nuevos obradores se disecciona la técnica del alveolado, en Solla se pone el foco en la función social del dulce. Sus clientes son, sobre todo, particulares que mantienen vivos los rituales domésticos «para el desayuno, la merienda o la cena de los niños», señalan.

Entre la precisión técnica de los recién llegados Marcos y Celia en Millo, y la solvencia histórica de Solla, Pontevedra celebra que, ya sea laminado durante 48 horas o comprado de camino a casa para la merienda de los nietos, el cruasán sigue siendo el rey de la mesa.