El gobierno local expone el presupuesto de este año a la Federación Castelao
Mañana lunes se presenta al CES y todo apunta a que el documento no estará en vigor hasta abril
REDACCIÓN
Tras cerrar el apoyo político del grupo socialista para el Presupuesto de este año, el gobierno local se reunió con la Federación de vecinos Castelao para exponer el documento. Los concejales de Facenda, Raimundo González; Servizos Urbanos Básicos, Xaquín Moreda; y del Rural, María José Abilleira expusieron las grandes líneas económicas y recogieron las demandas vecinales al presupuesto.
Con un total de 103.768.000 euros, los datos desglosados ante los representantes vecinales fueron, entre otros, los de Bienes y servicios corrientes, la partida más abultada (54,6 millones), centrada en el mantenimiento de servicios y el aumento del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en un 28%, similar al crecimiento de la partida para el mantenimiento del rural. A su vez, el capítulo de inversiones crece un 24,37% hasta los 15 millones de euros, «permitiendo financiar proyectos transformadores como el Pabellón de Monte Porreiro, el Parque de A Parda, la mejora de Mollavao y la renaturalización de Os Gafos». En Personal, «las cuentas contemplan el fortalecimiento de la plantilla municipal, incluyendo nuevas plazas de policía, trabajo social y perfil técnico».
Al final del encuentro, ambas partes se emplazaron la futuras reuniones sobre el documento, que probablemente no esté en vigor hasta abril. La ronda de presentación del presupuesto continuará en la próxima reunión del Consello Económico y Social (CES) convocada para mañana lunes a las 19.00 horas.
