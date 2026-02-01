Fiebre por el vinilo

A las 11:30 de esta mañana, apenas treinta minutos después de que se abrieran las puertas del salón en el Hotel Rías Bajas, decenas de dedos ágiles examinaban cartón tras cartón en la Feria del Disco. «Es el único domingo en el que los aficionados a la música se levantan temprano», bromea el músico Rafa Carballo al ver el lleno absoluto a esa hora.

La feria volvió a demostrar este domingo que el formato físico goza de una salud de hierro. Mario Postigo, uno de los vendedores, no se define como un profesional de la industria, sino como un «aficionado» que ha convertido su pasión de fin de semana en un oficio: buscar, comprar y vender material de segunda mano. Para él, la respuesta de Pontevedra no es una sorpresa, pero sí una alegría constante.

«Es asombroso la gente que hay», reconoce Postigo. «Ya llevamos años viniendo y está funcionando bien generalmente. La mañana es espectacular; la tarde suele bajar un poquito, pero casi todos los años responde la gente».

Lo más llamativo de la jornada no fue solo la cantidad de público, sino la diversidad de los rostros que se inclinan sobre las cubetas de vinilos. Aunque el perfil «clásico» (aficionados de 40 años en adelante) sigue siendo el pilar de estas ferias, la irrupción de la Generación Z es innegable.

Los clásicos del pop, jazz y rock, el eje de la oferta. / Rafa Vázquez

«Hay gente joven, de menos de 30 años», observa Postigo. El vendedor reflexiona sobre este renacer del formato: «El vinilo ahora tiene un bum. Han vuelto a fabricar, casi todos los discos salen en vinilo y están sacando reproductores. La gente joven, no sé si por esnobismo o por moda, lo está recuperando».

Con los jóvenes, compradores veteranos que intenta recuperar la colección de la que se deshicieron en el pasado o encontrar aquel álbum que marcó su juventud. «De mi casa el vinilo no ha desaparecido nunca, siempre lo usé», confiesa Postigo, reivindicando la fidelidad al formato frente a las tendencias digitales.

Quien acuda buscando las últimas novedades, probablemente se vaya con las manos vacías. La oferta de la feria es un homenaje a la historia. «No trabajamos novedades, cosas como Rosalía que salen ahora», aclara Postigo, sino rock clásico, pop, jazz y nostalgia de los años 60, 70 y 80. Los nombres que se barajan en las mesas son los titanes: The Beatles, The Rolling Stones, Ramones o Nirvana. Es el reino del «disco antiguo», ese que tiene olor y peso.

En cuanto a los precios, la feria se mantiene en un terreno democrático. «Aquí tienes un perfil de disco entre 5 y 30 euros», explica el vendedor, tarifas módicas con las que mantener viva la rueda de la cultura analógica.