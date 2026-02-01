Encierro simbólico por la «sanidad» pública» en el centro de salud de Marín

La Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo e de Marín realizó en la tarde del viernes un encierro simbólico en las instalaciones marinenses «en defensa de la sanidad pública» y en vísperas de la manifestación de hoy en Compostela. Los participantes se situaron en el corredor de la entrada de pediatría, que llevan a las consultas, «para llamar la atención de la población sobre la necesidad de defender la sanidad pública este domingo en la manifestación de Santiago y todos los días del año». Fueron identificados más tarde por agentes policiales pese a que la Plataforma explica que «el encierro era simbólico y en ningún momento se bloqueó el acceso. Se hizo a esta hora de un viernes porque la actividad asistencial es mucho menor».