Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Marinero gallego muertoSe marcha Bryan ZaragozaCruceristas se casan en el CunqueiroRed 'narcolanchas' GaliciaMuere Francisco García (BNG)San Blas
instagramlinkedin

Encierro simbólico por la «sanidad» pública» en el centro de salud de Marín

Miembros de la plataforma, en el encierro simbólico. | FdV

Miembros de la plataforma, en el encierro simbólico. | FdV

REDACCIÓN

Marín

La Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo e de Marín realizó en la tarde del viernes un encierro simbólico en las instalaciones marinenses «en defensa de la sanidad pública» y en vísperas de la manifestación de hoy en Compostela. Los participantes se situaron en el corredor de la entrada de pediatría, que llevan a las consultas, «para llamar la atención de la población sobre la necesidad de defender la sanidad pública este domingo en la manifestación de Santiago y todos los días del año». Fueron identificados más tarde por agentes policiales pese a que la Plataforma explica que «el encierro era simbólico y en ningún momento se bloqueó el acceso. Se hizo a esta hora de un viernes porque la actividad asistencial es mucho menor».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents