Encierro simbólico por la «sanidad» pública» en el centro de salud de Marín
REDACCIÓN
La Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo e de Marín realizó en la tarde del viernes un encierro simbólico en las instalaciones marinenses «en defensa de la sanidad pública» y en vísperas de la manifestación de hoy en Compostela. Los participantes se situaron en el corredor de la entrada de pediatría, que llevan a las consultas, «para llamar la atención de la población sobre la necesidad de defender la sanidad pública este domingo en la manifestación de Santiago y todos los días del año». Fueron identificados más tarde por agentes policiales pese a que la Plataforma explica que «el encierro era simbólico y en ningún momento se bloqueó el acceso. Se hizo a esta hora de un viernes porque la actividad asistencial es mucho menor».
- El pazo de Pontevedra que albergaba Consejos de Ministros en el reinado de Alfonso XIII y que se vende por 3.250.000 euros
- La estación del tren pierde 20.000 usuarios al mes y en 2025 cayó a 1,4 millones de viajeros
- Un coche queda calcinado tras un accidente para esquivar a un animal en Caldas
- Un encierro sindical en el IES Sarmiento retoma las protestas en la educación
- Los tráficos del Puerto de Marín superan por undécimo año consecutivo los dos millones de toneladas
- El tren de borrascas frena el plan de obras del Concello de Pontevedra al no poder iniciar ninguna este mes
- Hospitalizados cinco miembros de una familia de Sanxenxo por una intoxicación de gas
- La acumulación de agua provoca un accidente en la AP-9 en Caldas con un herido