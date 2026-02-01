«El edadismo hacia los adultos mayores es otra forma de odio en auge»

A punto de cumplir una década, la Asociación de Xuristas Inclusivas (In. Xurga) es un colectivo sin ánimo de lucro que se centra en la defensa de las personas con discapacidad y dependencia desde el ámbito jurídico. Su labor también se extiende a otros aspectos vinculados con los Derechos Humanos, como la violencia de género, diversidad sexual, delitos de odio, personas adultas mayores etc.

La Asociación de Xuristas Inclusivas nació en 2017 ¿Qué motivó su puesta en marcha?

Surgió porque vimos un hueco evidente en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, especialmente en el ámbito de las mujeres y la protección de los derechos humanos en casos de violencia de género. Sentíamos que hacía falta una asociación que pusiera el foco específicamente en ese «abanico» de necesidades de defensa jurídica para ellas.

Desde entonces, ¿ha evolucionado el sistema judicial? ¿Está preparado hoy para asumir estas diferencias y necesidades específicas?

No está preparado del todo. Se han hecho reformas, como la adaptación de sentencias a «lectura fácil» para que personas con discapacidad intelectual puedan comprenderlas, o la presencia de intérpretes de lengua de signos. Pero queda un largo recorrido. Por ejemplo, seguimos reclamando la figura de la persona facilitadora para los trámites judiciales. Es una figura profesional que ayuda a estas personas en los tribunales, pero hoy por hoy no existe porque no hay presupuesto de la Xunta para ello.

Este mes organizan un congreso internacional en Vilagarcía con la participación de siete países ¿Qué propondrá este encuentro?

Es un evento doble: el IX Congreso sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y las V Jornadas de Violencia de Género y Mujer con Discapacidad. Participan ponentes de España, EE. UU., México, Colombia, Uruguay, Chile y Argentina. Es totalmente gratuito, presencial y por streaming, con traducción a lengua de signos y subtitulado. Abordaremos temas críticos como la trata de seres humanos, educación inclusiva, edadismo y los nuevos discursos de odio.

Uno de los puntos fuertes es la trata. Recientemente la legislación española ha dado un paso importante al reconocerla explícitamente como violencia de género. ¿Qué impacto tiene este hecho?

Es un cambio fundamental. Contaremos con una magistrada de la Audiencia Provincial de Pontevedra, María Belén Rubido de la Torre, para explicar este giro legislativo. Al considerar a las víctimas de trata como víctimas de violencia de género, ellas pueden acceder a ayudas y beneficios que antes les eran ajenos. Es vital, porque hay muchas mujeres con discapacidad ejerciendo la prostitución y siendo víctimas de trata en Galicia, un tema que a menudo se invisibiliza.

¿Está en auge el discurso de odio contra las personas con discapacidad?

Totalmente. Nosotros somos pioneros en señalar el discurso de odio, no solo a nivel general, sino incluso dentro del alumnado con discapacidad o contra él. En el congreso ampliaremos el foco a la discriminación contra mujeres gitanas, personas migrantes y la opresión de las mujeres en otras partes del mundo, con la participación de la activista marroquí Noor Ammar Lamarty.

¿El edadismo es la nueva forma de exclusión?

Sí, el edadismo hacia los «adultos mayores» es otra forma de odio y exclusión en auge. Lo vemos en la digitalización, que es otra forma de exclusión de los mayores: los cajeros automáticos o los trámites por internet que desamparan a quienes no tienen esas competencias. Tienen derecho a hacer las mismas cosas que el resto, sobre todo, porque no debemos olvidarlo, después de haber trabajado y cotizado toda la vida. Por eso, en el congreso cerraremos con un debate muy interesante sobre Edadismo y Universidad, analizando cómo los ciclos de formación para mayores de 50 años ayudan a la socialización y por qué no debería haber cortapisas por cuestión de edad en ningún ámbito institucional.