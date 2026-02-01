Curso sobre restauración ecológica

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) organiza el curso «La Restauración Ecológica: una valiosa herramienta para la conservación del medio natural», una propuesta formativa que se desarrollará entre el 6 de febrero y el 8 de marzo, con una duración total de 30 horas lectivas y una modalidad mixta que combina asistencia presencial con seguimiento online, tanto en directo como en diferido.

