Curso sobre restauración ecológica

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) organiza el curso «La Restauración Ecológica: una valiosa herramienta para la conservación del medio natural», una propuesta formativa que se desarrollará entre el 6 de febrero y el 8 de marzo, con una duración total de 30 horas lectivas y una modalidad mixta que combina asistencia presencial con seguimiento online, tanto en directo como en diferido.