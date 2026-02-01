Una convivencia en el Sagrado Corazón cierra la Semana de la Familia

Como colofón a la Semana de la Familia, hoy sábado se celebró una jornada de convivencia en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús que comenzó con una comida de confraternidad. Después, los asistentes se distribuyeron en talleres pensados para todas las edades. Por su parte, la Comunidad Ecuménica Kerygma ofreció el espectáculo, ‘The Big Cyrcus’, una propuesta para todos los públicos que, más allá del entretenimiento, trata de transmitir un importante mensaje sobre el poder transformador del amor verdadero. La jornada concluyó con la oración de clausura y una merienda compartida.