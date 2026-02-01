Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una convivencia en el Sagrado Corazón cierra la Semana de la Familia

Incluyó una comida de confraternidad, talleres para todas las edades y el espectáculo ‘The Big Cyrcus’

Asistentes a la jornada de convivencia de ayer en el colegio Sagrado Corazón. | Rafa Vázquez

REDACCIÓN

Pontevedra

Como colofón a la Semana de la Familia, hoy sábado se celebró una jornada de convivencia en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús que comenzó con una comida de confraternidad. Después, los asistentes se distribuyeron en talleres pensados para todas las edades. Por su parte, la Comunidad Ecuménica Kerygma ofreció el espectáculo, ‘The Big Cyrcus’, una propuesta para todos los públicos que, más allá del entretenimiento, trata de transmitir un importante mensaje sobre el poder transformador del amor verdadero. La jornada concluyó con la oración de clausura y una merienda compartida.

