Baja la pesca congelada en el Puerto, con 47.600 toneladas menos que hace 7 años

La pesca congelada es una de las actividades clave del Puerto de Marín, no tanto por el volumen de tráfico que representa sobre el total de movimientos en sus muelles (un papel que aún mantienen los graneles sólidos), sino por la larga nómina de empresas frigoríficas y de elaboración que se asientan en sus terrenos. Además, el puerto dispone de instalaciones específicas para esta mercancía.

Pero los datos de tráfico de los últimos años ponen de manifiesto una paulatino descenso. El pasado año se cerró con 133.739 toneladas de pesca congelada, según los datos oficiales de la propia Autoridad Portuaria. Es la cifra más baja de la serie histórica, una situación que hasta ahora ocupaba 2023, con algo más de 136.000 toneladas. De todas ellas, casi la mitad llegó en contenedor (unas 64.300 toneladas) y las descargas de buques supusieron 16.500 más. Las 53.000 toneladas restantes corresponden al tránsito terrestre.

Estas cifras suponen una caída del 10% con respecto a las 148.000 toneladas de 2024, pero si nos remontamos a 2018, la caída es del 26%, con 47.600 toneladas menos. Incluso la comparación es peor con 2919, cuando se superaron las 193.000. Ahora supone el 5,8% de todos los tráficos, cuando llegó a rozar el 8%.

Pese a este descenso, el Puerto de Marín, se mantiene como uno de los grandes polos logísticos de la pesca congelada en España, por lo que la Autoridad Portuaria confía en potenciar esta actividad clave. Su presidente, José Benito Suárez Costa, destaca el «dinamismo del tejido empresarial asentado en el puerto, compuesto por compañías especializadas que no solo almacenan y distribuyen, sino que también procesan y comercializan pescado congelado, muchas de ellas con flota propia». Suárez Costa destaca además el papel de estas empresas en la proyección exterior del puerto, al participar con stand propio en ferias internacionales como Conxemar, donde Marín se presenta como un enclave estratégico en la logística del pescado congelado.

El puerto dispone de más de 70.000 metros cuadrados de superficie concesionada para uso frigorífico y una capacidad de almacenamiento superior a los 260.000 metros cúbicos, lo que le permite mantener un flujo constante de entrada y salida de mercancías. Este volumen de actividad ha ido acompañado de inversiones en eficiencia energética y sostenibilidad, en línea con la política medioambiental de la Autoridad Portuaria. En los últimos meses, las empresas concesionarias han acometido obras de modernización de cámaras y sistemas de refrigeración, con el objetivo de reducir consumos y emisiones sin comprometer la capacidad operativa.

Durante la feria Conxemar 2025, los responsables portuarios destacaron la importancia de la pesca congelada en la economía local y su capacidad para generar empleo cualificado. Los operadores frigoríficos y logísticos del puerto emplean a centenares de personas en tareas de descarga, manipulación, conservación y distribución de productos pesqueros destinados tanto al mercado nacional como a la exportación. El reto de cara a los próximos años será mantener la eficiencia logística y la sostenibilidad ambiental. El puerto deberá seguir reforzando su infraestructura frigorífica, su red de transporte terrestre y la digitalización de procesos, a fin de evitar cuellos de botella y mejorar la trazabilidad de las operaciones.

Estudiantes de A Coruña harán prácticas en la Autoridad Portuaria

La Autoridad Portuaria se refuerza en su afán por la formación de estudiantes de los diferentes ciclos formativos y grados universitarios de Galicia. Por ello, al igual que hizo con la Universidade de Vigo, acaba de suscribir un convenio con la Universidade de A Coruña para la realización de prácticas curriculares para alumnos de Grado y Máster. El convenio, firmado por Benito Suárez Costa y Ricardo José Cao Otero, rector de la UDC, ya es efectivo Ambas partes acordaron establecer una senda formativa práctica para que los alumnos conozcan la realidad del mundo de la empresa, que será fijada en cada caso según el perfil requerido de los estudiantes en prácticas. El objetivo es formar y familiarizar al alumnado con la realidad profesional tanto de la Administración Pública como de la gestión empresarial.