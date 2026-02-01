La Audiencia revoca la «retención ilícita» de una madre a sus hijos en Pontevedra

La Audiencia de Pontevedra ha decidido revocar una sentencia anterior del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Pontevedra que consideraba que una madre había realizado una «retención ilícita» de sus hijos, sin regresar al domicilio donde residía el padre.

Según explica la sentencia, el matrimonio vivía en el Reino Unido, donde nacieron los dos hijos. «Desde su nacimiento los menores han residido con sus padres en la vivienda familiar sita en Chester, Reino Unido y en ese país han estado escolarizados y han recibido la correspondiente asistencia médica». Pero en el curso escolar 2024-2025 los niños permanecieron en la provincia de Pontevedra con la madre, mientras el padre regresaba al Reino Unido. La idea sería regresar tras el curso, pero esa vuelta no se produjo.

La Audiencia, en contra de l que decía el juzgado de Primera Instancia, dice que «el conflicto surge así en este caso, no por la existencia de una retención ilícita en el sentido del Convenio de la Haya, sino por el desacuerdo entre progenitores en el marco de una crisis matrimonial, que habrá de resolverse donde corresponda, siendo por completo ajeno a este procedimiento resolver sobre si los niños deben residir en España o en el Reino Unido». Por ello, estima el recurso de la madre «al no haberse apreciado la existencia de retención ilícita en el sentido del Convenio».