El ajedrez como herramienta pedagógica

Un proyecto de innovación educativa llevado a cabo en la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte permitió detectar un alto grado de desconocimiento respeto de la utilidad pedagógica del ajedrez por parte de los futuros docentes que se forman en este centro. Coordinado por el profesor Iván Martínez, este proyecto abarcó también un conjunto de actividades dirigidas a mejorar sus competencias en este campo, como talleres, una exposición y la proyección y debate de un documental; propuestas que contaron en su conjunto con la participación de más de 270 integrantes de la comunidad universitaria.

Seleccionado en la convocatoria de innovación educativa de la facultad de 2025, el proyecto ‘Gamificación y Ajedrez Educativo: un abordaje transversal y híbrido’ ponía el foco en la aparición en las última décadas de «gran cantidad de recursos lúdicos», como juegos de mesa temáticos, robots educativos o aplicaciones, que permiten promover «una experiencia de aprendizaje gratificante usando elementos propios» del ajedrez. De hecho, reconoce Martínez Lemos, «una de las barreras tradicionales para la introducción» de esta disciplina en las aulas era «la dificultad para entender la propia lógica del juego en edades tempranas». Frente a esto «los recursos de gamificación» basados en el ajedrez pueden servir las y a los docentes cómo materiales pedagógicos.

La principal conclusión del proyecto es la existencia de un «gran desconocimiento del juego en sí mismo por parte de los futuros docentes y, sobre todo, de su potencial como herramienta pedagógica, avalado por evidencia científica». Esta idea se sustenta en los resultados de una encuesta en la que participaron 108 personas, recogidos ahora en la publicación que hace balance de una iniciativa que contó con la participación de diez profesoras y profesores de la facultad.

El proyecto buscó acercar al alumnado «estrategias específicas para ajedrez educativo», a través de una serie de talleres en los que participaron cerca de 90 estudiantes de los tres grados que se imparten en la facultad. Por una parte, Pablo García y David Fernández, de la Escola Xedrez Pontevedra-Universidade de Vigo, impartieron una sesión sobre ajedrez y robótica. Por otro lado, el catedrático de la Universidad de Extremadura Juan Pedro Fuentes ofreció un taller sobre entrenamiento en ajedrez, en el que «explicó al alumnado las bases fisiológicas y comportamentales del uso de diferentes técnicas avanzadas como herramientas potenciales para mejorar el rendimiento ajadrecístico». Además, se realizó también un taller sobre «modelos de escuelas de ajedrez», impartido por Mariano Ortega.