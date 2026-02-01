Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Marinero gallego muertoSe marcha Bryan ZaragozaCruceristas se casan en el CunqueiroRed 'narcolanchas' GaliciaMuere Francisco García (BNG)San Blas
instagramlinkedin

Casi 170 personas participan en +Benestar

Un total de 169 personas de 32 concellos de la provincia disfrutarán a partir de este domingo del programa de termalismo de la Diputación +Benestar, con estancias en el Talaso Hotel Louxo, en la Illa da Toxa (O Grove), el Balneario de Mondariz y el gran Talaso Hotel Sanxenxo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents