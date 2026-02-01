Casi 11.000 euros en premios en el desfile de Carnaval entre Sanxenxo y Portonovo

Sanxenxo volverá a vibrar con el Carnaval. El Concello repartirá 10.830 euros entre los participantes del tradicional Desfile Infantil y Adulto que se celebrará, si el tiempo lo permite, el domingo, 22 de febrero, a las 16.00 horas. La comitiva saldrá de la Avenida Luis Rocafort y recorrerá el Paseo de Silgar, Punta Vicaño, Avenida de Galicia, Avenida Rafael Picó hasta el recinto de la lonja de Portonovo.

En la modalidad infantil se establecen dos categorías, la individual o pareja con tres premios (150, 100 y 80 euros para los tres primeros clasificados) y la de grupo con tres premios (500, 300 y 200 euros respectivamente). En la modalidad adulto, en la categoría individual o pareja (300, 200 y 150 euros), grupo hasta 20 componentes (800, 400 y 300 euros) y grupo de más de veinte componentes (2.200, 1.200 y 750 euros). En la modalidad fantasía (más de veinte componentes) se repartirán tres premios (1.700, 900 y 600 euros).

La fecha límite para anotarse será el 19 de febrero. Las inscripciones serán gratuitas y podrán realizarse por alguno de los siguientes medios: presencialmente en el registro del Organismo Autónomo Terra de Sanxenxo, situado el Concello, de lunes a viernes en horario de 8.30 a 14.00 horas; a través de la sede electrónica del Organismo Autónomo Terra de Sanxenxo (https://terradesanxenxo.sedelectronica.gal) hasta las 23.59 horas del último día del plazo. Para eso será necesario disponer de DNI electrónico, certificado electrónico o sistema de autenticación Cl@ve.

Por su parte, la lonja de Portonovo acogerá un año más el concurso de Parodias «Feito na Casa» en la que los participantes deberán representar y escenificar situaciones con humor e ingenio. La cita será el viernes 20 de febrero, a las 21.30 horas. La inscripción es gratuita y finaliza el 18 de febrero. El jurado valorará la originalidad, la puesta en escena y la decoración. En cuanto a los premios se establece un solo premio de 200 euros y diez accésit de 50 euros.