Viernes de coplas y buena vecindad

La hostelería de Pontevedra vuelve a ser escenario de la cultura popular y el encuentro vecinal. La jornada de ayer marcó el inicio de la décimo tercera edición de los Cantos de Taberna, una iniciativa impulsada por la Asociación Cultural Maravallada que, un año más, cuenta con el respaldo del Concello para inundar de música y tradición la hostelería local.

Participantes en la actuación en el local Breogán. | Gustavo Santos

La cita inaugural tuvo lugar anoche en el barrio de O Burgo. Los anfitriones y organizadores de los Cantos de Taberna fueron los encargados de romper el hielo, comenzando su actuación en el local Breogán y continuando la fiesta en el Balixas.

Con los cantores y músicos de Maravallada, numerosos clientes se apuntaron, una edición más, a la celebración. Y es que este ciclo, que se celebrará el último viernes de cada mes hasta mayo, ha logrado consolidarse como un referente que atrae a agrupaciones de toda Galicia.

Según Manuel Espiño, presidente de Maravallada, la fama del evento ha crecido tanto que este año contarán con grupos de otras provincias, como Xolda de Allariz o Troula na Barquiña de Noia, junto a formaciones locales como Soalleira de Dorrón y Couso Bares da Estrada.

Por su parte, Demetrio Gómez, concejal de la ciudad, destacó durante la presentación oficial la importancia de este evento para el acervo cultural gallego: «Maravallada va a poner a cantar a toda Pontevedra. Es una oportunidad para redescubrir coplas que todos conocemos y otras nuevas que nos permiten pasar noches divertidas y amenas».

A fin de fomentar esta participación ciudadana, la organización reparte en los locales las letras de las canciones, invitando a los asistentes a unir sus voces a las de los músicos.

Los Cantos de Taberna continuarán su recorrido por la ciudad en los próximos meses. «l próximo 27 de febrero será el turno de Soalleira de Dorrón en los locales Nasa y Perla 8; el 27 de marzo actuará Couso Bares (A Estrada) en la cervecería Rula y El Chato. El 24 de abril tomará el relevo el grupo Xolda (Allariz) llevará la música por primera vez a A Parda en La Esquina y O Forno; y el broche final llegará el 29 de mayo con Troula na Barquiña (Noia) en el Café Moderno y O Forno de la calle Riestra.