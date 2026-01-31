Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres empresas optan a mejorar dos colegios en Seixo y Campo Lameiro

REDACCIÓN

Marín

La Xunta recibió ofertas de tres empresas para ejecutar las obras de rehabilitación integral de los colegios de Seixo (Marín) y Pedro Antonio Cerviño (Campo Lameiro), licitadas por 1,8 millones de euros en total. La Consellería de Educación analizará ahora las propuestas para proceder a la adjudicación de la actuación y a su posterior ejecución. En ambos casos el objetivo de las obras es mejorar el confort térmico de los centros y su eficiencia energética. Con un presupuesto de más de 1,1 millones, la obra en Seixo incluye el cambio de cubierta, el aislamiento de las fachadas o cambio de las carpinterías.

