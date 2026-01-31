Tres empresas optan a mejorar dos colegios en Seixo y Campo Lameiro
REDACCIÓN
Marín
La Xunta recibió ofertas de tres empresas para ejecutar las obras de rehabilitación integral de los colegios de Seixo (Marín) y Pedro Antonio Cerviño (Campo Lameiro), licitadas por 1,8 millones de euros en total. La Consellería de Educación analizará ahora las propuestas para proceder a la adjudicación de la actuación y a su posterior ejecución. En ambos casos el objetivo de las obras es mejorar el confort térmico de los centros y su eficiencia energética. Con un presupuesto de más de 1,1 millones, la obra en Seixo incluye el cambio de cubierta, el aislamiento de las fachadas o cambio de las carpinterías.
- El pazo de Pontevedra que albergaba Consejos de Ministros en el reinado de Alfonso XIII y que se vende por 3.250.000 euros
- La estación del tren pierde 20.000 usuarios al mes y en 2025 cayó a 1,4 millones de viajeros
- Un encierro sindical en el IES Sarmiento retoma las protestas en la educación
- Los tráficos del Puerto de Marín superan por undécimo año consecutivo los dos millones de toneladas
- Hospitalizados cinco miembros de una familia de Sanxenxo por una intoxicación de gas
- La acumulación de agua provoca un accidente en la AP-9 en Caldas con un herido
- Cinco condenados por abandonar a una vaca atada a un árbol sin agua ni comida
- La recaudación por las multas de tráfico se elevó un 60% en Pontevedra: 1,25 millones en un año