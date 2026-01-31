El tren de borrascas frena el plan de obras del Concello de Pontevedra al no poder iniciar ninguna este mes

Desde hace casi un mes, el Concello de Pontevedra está más ocupado en hacer frente a los daños causados por el tren de borrascas que azota el municipio que en afrontar nuevas obras. El viento y la lluvia que arrastra cada temporal desde el cambio del año ha trastocado por completo el calendario de proyectos que tenía en marcha el gobierno local para este mes. En algún caso se trata de actuaciones en marcha desde hace tiempo, cuyo ritmo se ha visto ralentizado de forma notable, en especial la ejecución del parque de A Parda, en los terrenos colindantes con la estación del ferrocarril.

En otros casos, el montaje de las estructuras necesarias y el acopio de material para comenzar los trabajos aún no ha sido posible pese a estar planificado desde hace días. El caso más llamativo es el del parque previsto en la pasarela de la calle Doce de Novembro, adjudicado en mayo y retrasado desde entonces a la espera de un permiso de Adif y después por el tren de borrascas. La intención era comenzar las obras el pasado lunes, pero aún no ha sido posible.

Consiste en acondicionar este espacio sobre las vías del tren para dar lugar a la creación que un parque público de 4.658 metros cuadrados de superficie. Los trabajos habían sido adjudicados en mayo a la empresa Oresa por más de 643.000 euros con un plazo de ejecución de nueve meses.

El pabellón de Monte Porreiro se adjudicó en noviembre, junto con la reurbanización del espacio público de su entorno. La empresa es Construcciones Ramírez S. L., que realizará la obra con un presupuesto de 6.278.170,24 euros, lo que supone casi 150.000 euros menos de lo que se había previsto, en un plazo de ejecución de 30 meses.

Además de las instalaciones deportivas, la obra abarca la construcción de una nueva plaza pública sobre la cubierta del pabellón, «mejorando toda la urbanización del entorno y permitiendo la conexión peatonal entre la parte alta del barrio y la parte baja», enlazando así la calle Alemania con la Reino Unido, respectivamente. Esta plaza cuenta con una «gran pérgola» con nuevos espacios deportivos al aire libre.

El pabellón deportivo se sitúa semisoterrado y cuenta con dos niveles, con una superficie total de 3.624 metros cuadrados. El primer nivel albergará la pista deportiva de 1.250 metros cuadrados, los vestuarios, gimnasios y el almacén, mientras que en el piso superior se situarán las oficinas y las gradas, con un aforo de 320 espectadores sentados y 200 de pie.

Esta obra todavía está pendiente de algún fleco administrativo, pero su inicio depende ahora de que mejore el tiempo, al igual que la pasarela de Doce de Novembro. Los problemas causados por el tren de borrascas no afectan solo a las obras municipales. La restauración del Santuario de la Peregrina, que ejecuta la Consellería de Cultura, también se ve afectada por estos fenómenos, en especial por el viento, que dificulta el trabajo en los andamios exteriores que rodean por completo al templo.

El Concello activó en octubre pasado una amplia batería de proyectos de reforma urbana y mejoras en el municipio que rondaba los 12,5 millones de euros, pero ninguno de ellos ha comenzado todavía. Son la remodelación de la calle Luís Seoane, entre Josefina Arruti y la avenida de Vigo, la reforma de Casimiro Gómez, As Pereiras y Outeiro en Lérez, así como el vial de Mollavao y la humanización de Rosalía de Castro, la nueva iluminación de la zona norte de la ciudad o la senda peatonal entre l Xunqueira da Gándara (marismas de Alba) y el parque forestal de Monte Tomba.

A todo ello se deben unir tres obras ya adjudicadas en las últimas semanas y pendientes de inicio: la renaturalización del río de Os Gafos en Campolongo, el nuevo pabellón de Monte Porreiro y el parque de la pasarela sobre el tren en Doce de Novembro, que suman en conjunto otros doce millones.

Infografía del plan para Campolongo. / FdV

La renaturalización de Os Gafos, a la espera de algún recurso

Otra actuación pendiente, una de las más ambiciosas del mandato, es la renaturalización del río de Os Gafos en Campolongo, con la retirada de la cubierta de hormigón. Se adjudicó a la Unión Temporal de Empresas formada por Covsa y EC Casas por 4.191.406,25 euros.

Al margen de algunos trámites administrativos, el inicio de los trabajos aún se demorará algunos meses ya que se espera la posible presentación de recursos contra esa adjudicación.La recuperación del espacio natural, la mejora de la calidad urbana y, crucialmente, la gestión hidráulica, son tres de los principales objetivos de la obra, que tiene un plazo de ejecución de 12 meses, e implica levantar la losa que actualmente cubre el río a su paso por el parque de Campolongo. El calendario que maneja el gobierno local sitúa el inicio de los trabajos sobre el terreno en el primer cuatrimestre de este año.