De la sequía a las inundaciones: Pontevedra suma 1.200 l/m2 de lluvia desde el verano

A mediados de agosto, la Xunta decretaba la prealerta por escasez de agua en el río Lérez, que apenas llegaba ese mes a 1,5 metros cúbicos por segundo, por debajo de su caudal ecológico. Cinco meses después, la situación es totalmente la contraria, con la Xunta vigilando el río por posibles desbordamientos. A lo largo de este mes de enero el Lérez ha llegado a soportar un impresionante caudal de casi 500 metros cúbicos por segundo. La media de la jornada de ayer rondaba los cien.

Y es que después de un año 2024 marcadamente seco, en especial desde junio, su despedida y el arranque de 2025 han provocado que los pontevedreses hayan tenido que echar mano del paraguas y el impermeable en la mayor parte de los días. Desde el 22 de septiembre, cuando concluyó el verano y comenzó oficialmente el otoño, la ciudad acumula ya 1.200 litros por metro cuadrado de lluvia, más que todo lo acumulado en los once meses anteriores, desde noviembre de 2024 hasta mediados de septiembre de 2025.

En este mes de enero ya se superan los 340 litros por metro cuadrado, solo por detrás de los 455 de noviembre pasado. En octubre fueron 141 y otros 238 en diciembre en la estación de Meteogalicia de Campolongo. Supone en total una media diaria próxima a los diez litros cada jornada. Además, desde el 22 de septiembre hasta ahora ha sido necesario echar mano del paraguas en 133 días, el 55% de todos los transcurridos desde entonces. Por su parte, el embalse del Pontillón es el único de la provincia al 100% de ocupación. Solo hay otros tres en A Coruña en esos niveles. El de Eiras se encontraba esta semana al 77% y el del Umia no llegaba al 35% el pasado lunes. El de O Con, en Vilagarcía, superaba el 90%.

Tras las nevadas en cotas bajas, varios temporales marítimos y la primera alerta roja por lluvia en más de veinte años que dejó el paso de diferentes borrascas por la provincia en las últimas semanas, la meteorología adversa no da tregua. Las consecuencias son notables en todos los sectores, ya que la flota pesquera acumula varias semanas de amarre forzoso, que desabastece los mercados y pescaderías, los vecinos están en vilo por las inundaciones y los servicios de emergencias saturados.

Lérez, Gallo y Umia, ríos bajo vigilancia

Ayer viernes fue una nueva jornada con aviso rojo (peligro extraordinario) de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por olas de hasta nueve metros en todo el litoral, lo que llevó a la Xunta a activar una vez más en alerta roja a toda la costa de Pontevedra y A Coruña, con lo que quedó suspendida toda la actividad deportiva en el mar, tanto federada como del programa Xogade, en los ayuntamientos afectados. También han tomado medidas algunos ayuntamientos con el cierre de espacios con potencial peligro.

El mal tiempo no solo estuvo en el mar. Hubo avisos amarillos por lluvia en Pontevedra y el sur de A Coruña, además de tormentas, acompañadas de granizo. El viento fuerte fue generalizado y llegaron a superarse puntualmente los 100 kilómetros por hora, según Meteogalicia.

Paralelamente, la Xunta mantiene activo el plan especial ante el riesgo de inundaciones (Inungal) en fase de preemergencia, con varios ríos bajo seguimiento por sus elevados niveles. En la provincia de Pontevedra son el Gallo y Umia en Cuntis), el Lérez a su paso por la capital, el Miñor (Gondomar) y el Cabeiro (Redondela).

En cuanto al fin de semana, se espera que hoy sábado haya una pequeña tregua, con menos lluvias, aunque por la noche entrará un nuevo frente que aumentará las precipitaciones para dar paso al nuevo mes. El inicio de febrero no traerá una mejoría, ya que un nuevo frente asociado a una borrasca ubicada al oeste de Irlanda dejará el domingo lluvias que comenzarán por el suroeste y con precipitaciones en la mayor parte del territorio por la tarde y noche.