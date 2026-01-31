Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rival del Celta en Europa LeaguePotente borrasca en GaliciaAccidente mortal en GuitirizPerro asistencia niña RedondelaOrigen 'plaga' pulpo Inglaterra
instagramlinkedin

Reparan desde el lunes el paseo de Silgar dañado por el temporal

Los trabajos obligan a cortar el tráfico en el tramo de actuación por lo que se ha habilitado un plan alternativo de circulación

Un tramo del paseo está vallado.

Un tramo del paseo está vallado. / FdV

R. P.

Sanxenxo

El Concello de Sanxenxo inicia el lunes la reparación de los desprendimientos en el Paseo de Silgar provocados por el temporal. Durante estos días, el alcalde, Telmo Martín, acompañó a técnicos municipales y de la Xunta en la inspección de la zona donde se acometerán los trabajos. Por motivos de seguridad y para evitar el paso de peatones, desde un primer momento se valló la zona y se creó un paso peatonal alternativo.

Debido a que el talud se encuentra en parte cubierto de vegetación que impide visualizar el alcance de los desprendimientos y dificulta las medidas a adoptar para garantizar la estabilidad de las tierras, el Concello ha encargado la limpieza mediante medios mecánicos del talud y así establecer las medidas a adoptar para garantizar la estabilidad del terreno y del vial que sostiene. Al ubicarse dentro de la servidumbre de Costas, el Concello ya procedió de forma urgente a tramitar una comunicación previa ante la Xunta de Galicia para realizar los trabajos indicados.

Noticias relacionadas

Por motivos de seguridad, los trabajos obligan a cortar el tráfico en el tramo de actuación por lo que se ha habilitado un plan alternativo que garantice la circulación con seguridad. A partir del lunes, se habilita desde la rotonda de Baltar un carril de entrada y salida hasta el Talaso Hotel Sanxenxo. Los estacionamientos se eliminan temporalmente en este tramo. La salida del Paseo de Silgar por Rúa Vigo se podrá seguir realizando como hasta ahora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents