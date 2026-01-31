Recibe su ascenso a magistrada la jueza de Instrucción 2 de Caldas
Sabela Siaba Crespo mantendrá sus funciones en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal
REDACCIÓN
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acogió ayer el acto de jura o promesa de cuatro juezas que han ascendido a magistradas por el turno de antigüedad. Una de ellas es Sabela Siaba Crespo, que mantendrá sus funciones en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Caldas de Reis, plaza 2.
Al acto, presidido por Ignacio Picatoste Sueiras, presidente del TSXG, asistieron el presidente de la Sala de lo Social, Luis Fernando de Castro Mejuto y el secretario de Gobierno del TSXG, Juan José Martín Álvarez, así como familiares y amigos de las magistradas. Picatoste subrayó que «forman parte activa y muy reconocible de la judicatura gallega» que ejercen «con rigor, con profesionalidad y con una clara conciencia de la responsabilidad que implica nuestra función».
