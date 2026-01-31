Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rival del Celta en Europa LeaguePotente borrasca en GaliciaAccidente mortal en GuitirizPerro asistencia niña RedondelaOrigen 'plaga' pulpo Inglaterra
instagramlinkedin

El PSOE denuncia «actitudes opacas» en Cotobade

O Grupo Municipal do PSdeG-PSOE de Cerdedo-Cotobade denuncia «a actitude opaca e irresponsable do alcalde no pleno municipal celebrado esta semana, no que se negou reiteradamente a dar explicacións sobre a contratación da empresa Viravolta Comunicación e sobre o uso das redes sociais institucionais do Concello».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents