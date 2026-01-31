Poio renueva parte de su mobiliario urbano con bancos de material reciclado
REDACCIÓN
El Concello de Poio ha renovado parte del mobiliario urbano mediante la instalación de nuevos bancos fabricados con material reciclado. Tal y como explica el concejal de Obras e Servizos, Marcial García, la intervención permitirá renovar el mobiliario urbano deteriorado, homogeneizar el diseño de los elementos en todo el municipio y reducir los costes de mantenimiento futuros gracias al uso de materiales resistentes y respetuosos con el medio ambiente.
Así, se sustituyeron 25 bancos en distintos puntos del municipio, atendiendo a las necesidades detectadas por los servicios técnicos municipales tras diversas inspecciones realizadas en plazas, parques, avenidas, zonas peatonales y áreas de esparcimiento. En concreto, los nuevos elementos se instalaron en vías como las avenidas de Andurique, Porteliña y San Xoán, la Rúa do Adro, el Camiño Real do Casal, la avenida da Cruz o la zona de Covelo, entre otras. Estas revisiones pusieron de manifiesto el mal estado de una parte del mobiliario existente, deteriorado por el uso continuado, actos vandálicos o por la exposición prolongada a las condiciones climatológicas adversas.
- El pazo de Pontevedra que albergaba Consejos de Ministros en el reinado de Alfonso XIII y que se vende por 3.250.000 euros
- La estación del tren pierde 20.000 usuarios al mes y en 2025 cayó a 1,4 millones de viajeros
- Un encierro sindical en el IES Sarmiento retoma las protestas en la educación
- Los tráficos del Puerto de Marín superan por undécimo año consecutivo los dos millones de toneladas
- Hospitalizados cinco miembros de una familia de Sanxenxo por una intoxicación de gas
- La acumulación de agua provoca un accidente en la AP-9 en Caldas con un herido
- Cinco condenados por abandonar a una vaca atada a un árbol sin agua ni comida
- La recaudación por las multas de tráfico se elevó un 60% en Pontevedra: 1,25 millones en un año