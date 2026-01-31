O PSOE urxe solucións no CEIP A Xunqueira 1
Os socialistas de Pontevedra consideran «vergoñenta e insostible a grave situación de deterioración que padecen as instalacións do CEIP A Xunqueira 1», afectadas por asolagamentos que inutilizaron espazos como o comedor escolar e o salón de actos e aféalles a Xunta e Concello que non coordinen as súas actuacións a fin de solucionar estes problemas.
- El pazo de Pontevedra que albergaba Consejos de Ministros en el reinado de Alfonso XIII y que se vende por 3.250.000 euros
- La estación del tren pierde 20.000 usuarios al mes y en 2025 cayó a 1,4 millones de viajeros
- Un encierro sindical en el IES Sarmiento retoma las protestas en la educación
- Los tráficos del Puerto de Marín superan por undécimo año consecutivo los dos millones de toneladas
- Hospitalizados cinco miembros de una familia de Sanxenxo por una intoxicación de gas
- La acumulación de agua provoca un accidente en la AP-9 en Caldas con un herido
- Cinco condenados por abandonar a una vaca atada a un árbol sin agua ni comida
- La recaudación por las multas de tráfico se elevó un 60% en Pontevedra: 1,25 millones en un año