O PSOE urxe solucións no CEIP A Xunqueira 1

Os socialistas de Pontevedra consideran «vergoñenta e insostible a grave situación de deterioración que padecen as instalacións do CEIP A Xunqueira 1», afectadas por asolagamentos que inutilizaron espazos como o comedor escolar e o salón de actos e aféalles a Xunta e Concello que non coordinen as súas actuacións a fin de solucionar estes problemas.