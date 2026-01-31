Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O PSOE urxe solucións no CEIP A Xunqueira 1

Os socialistas de Pontevedra consideran «vergoñenta e insostible a grave situación de deterioración que padecen as instalacións do CEIP A Xunqueira 1», afectadas por asolagamentos que inutilizaron espazos como o comedor escolar e o salón de actos e aféalles a Xunta e Concello que non coordinen as súas actuacións a fin de solucionar estes problemas.

