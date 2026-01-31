Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevos pasos para las termas de Ponte Caldelas

El Concello de Ponte Caldelas ya finalizó la demolición y los rellenos para la futura estación. El alcalde, Andrés Díaz, afirma que «el proyecto de las Termas avanza con paso firme y entrará en fase de obras tras su adjudicación en las próximas semanas».

