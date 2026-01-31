Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rival del Celta en Europa LeaguePotente borrasca en GaliciaAccidente mortal en GuitirizPerro asistencia niña RedondelaOrigen 'plaga' pulpo Inglaterra
instagramlinkedin

Nueva invitación para acudir al ensayo Sincigal

Sanidade vuelve a habilitar de forma extraordinaria este fin de semana sus hospitales para facilitar la participación en el ensayo clínico Sincigal para mayores de 18 años, en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20,00 horas. Ya han participado en el área sanitaria 5.220 personas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents