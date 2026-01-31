Noites Abertas enciende a la juventud de Pontevedra

El programa municipal de ocio alternativo Noites Abertas inicia una nueva edición en Pontevedra con cerca de un centenar de actividades que se desarrollarán hasta el 28 de marzo. Dirigido a jóvenes de 12 a 40 años, el formato vuelve a apoyarse en talleres, deporte y propuestas creativas que, edición tras edición, suelen completar plazas.

Uno de los talleres de ayer en el Froebel. / Gustavo Santos

La 27ª edición fue presentada esta semana por el concelleiro de Xuventude, Demetrio Gómez, quien destacó la magnitud del despliegue organizativo: 15 jornadas, ocho espacios y 157 sesiones correspondientes a 98 actividades. «Van a estar involucradas hasta 128 personas directa o indirectamente», explicó durante la presentación, detallando el equipo técnico y de apoyo —coordinación, dirección de actividades, igualdad, diseño y redes— además de 118 monitoras y monitores. «Un equipón, además de muy buen ambiente», remarcó.

La programación vuelve a apostar por una oferta variada que mezcla talleres creativos, propuestas deportivas y actividades de bienestar. El cartel incluye desde caligrafía árabe, dibujo con bolígrafo o aromaterapia, hasta opciones como teatro, meditación, tenis de mesa o iniciativas musicales.

Noites Abertas es el programa juvenil más veterano del Concello: comenzó en 1999 «siendo algo muy pequeño» y fue creciendo con los años hasta alcanzar el formato actual. En esta edición, la organización destacó también el perfil diverso de las personas participantes, con jóvenes nacidos en diez países. Junto a la presencia de participantes de distintas comunidades —con juventud de Galicia, Madrid y Andalucía— hay representación internacional de Uruguay, Alemania, Suecia, Bélgica, Egipto, Chile, México e Italia, entre otros.

La edición arrancó ayer, viernes, con las primeras propuestas en espacios como la Casa Azul y el CEIP Froebel. La jornada inaugural incluyó actividades como pickleball, cianotipia, K-pop, talleres de adhesivos y chapas, tatuajes de henna y sesiones deportivas, además de una propuesta vinculada a la memoria histórica: «Stop Motion debuxado: a historia de Castelao e Virxinia», impulsada por Xuventude Galega pola Memoria.

Entre las novedades figura la participación de LaGriot’te, con teatro y escena abierta, y se suman entidades como ASSEI, con el «Campionato Marrón: un xogo de caca», y Pontevedra Down-Xuntos, que refuerza el programa de acompañamiento para facilitar la inclusión de personas con discapacidad intelectual.

Noticias relacionadas

Con este arranque, Noites Abertas inicia dos meses de programación con el mismo objetivo que lo consolidó desde sus inicios: ofrecer alternativas de ocio para la juventud y sostener una agenda cultural y deportiva accesible, diversa y con fuerte implicación del tejido asociativo local.