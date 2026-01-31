Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Misión Biológica recibe el sello de excelencia Aspira-MaX

REDACCIÓN

Pontevedra

El CSIC ha concedido el distintivo Aspira-MaX «Sagrario Martínez Carrera» a 21 centros e institutos en la segunda fase del Proyecto MaX-CSIC, una iniciativa orientada a fomentar la excelencia científica dentro de la institución. Entre los 21 centros e institutos se encuentra la Misión Biológica de Galicia, con sede en Pontevedra.

El reconocimiento viene acompañado de una dotación de hasta 300.000€ para la implementación de aspectos clave de sus planes de excelencia.

