Marín instalará treinta contenedores para la recogida de ropa usada
La gestión de los recipientes corresponde a la empresa Arroupa, adjudicataria del servicio
El Concello de Marín ha recibido los nuevos contenedores destinados a la recogida selectiva de ropa tras la adjudicación del lote 1 del nuevo contrato de basuras. La empresa Arroupa, adjudicataria de este lote correspondiente al residuo textil, será la encargada de instalar un total de 30 nuevos recipientes repartidos por distintos puntos del término municipal. Estos elementos permitirán a los vecinos depositar ropa y textiles usados para su reutilización o reciclaje, evitando así que finalicen en el colector de resto.
Se ubicarán en Marqués de Valterra, Concepción Arenal 93, 142 y 172, Sagrada Familia, avenida da Cañota, 4, Camiño dos Sapos, avenida de Exército e Marina, Jaime Janer 22, 93, Ezequiel Massoni 4, 24 y 58, Rúa Recamán, 26, A Pena (San Xulián), Barriada de Mogor, Carretera do Campo, 34 (Seixo), Ángel Araujo Escribano (Seixo), Moledo, 105 (Ardán), CEIP de Ardán, O Igrexario (Santomé de Piñeiro), Francisco Landín Pazos, 2 (centro de salud), República Arxentina, 14, avenida de Ourense, 23, avenida de Avelino Montero Ríos, Gago de Mendoza, 147 (Aguete), Chan do Monte, 23, CEIP do Carballal, Tiro Naval Janer, 31 y la PO-551, 62
La concejala de Medio Ambiente, Marián Sanmartín, destacó la importancia de la implicación vecinal.
