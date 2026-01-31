El mal tiempo pone en riesgo la celebración del «Stock Marín»

La cadena de borrascas que afecta desde hace días a Galicia parece que podría mantenerse durante el próximo fin de semana, fecha inicialmente prevista para la celebración del Stock Marín, la feria de oportunidades del comercio local que permite dar salida a la mercancía de temporada existente.

Según informó ayer el Concello, «dada la situación climatológica, puede ser un riesgo instalar una carpa en la Alameda, además de la poca movilización de clientela que se puede conseguir, tanto de Marín como de aledaños, con un tiempo tan adverso». Así lo analizaron la concejala de Comercio, Cristina Acuña, y el gerente de la asociación comercial Estrela de Marín, Yonathan Carreira.

Por eso, la semana que viene se tomará la decisión definitiva sobre la posible cancelación de la feria. En esa caso se planteará como alternativa una campaña de dinamización comercial, en forma de bonos para los consumidores en el comercio local. Esta opción se bajara «al ser conscientes de la necesidad actual que tiene el sector de incentivar las ventas, en un mes que ya de por sí difícil y que se ve también afectado por el mal tiempo», concluye el gobierno local.