Luto y pesar en Sanxenxo por la muerte a los 96 años de Pilar Leiro, Cebola de Ouro en 2022
REDACCIÓN
Sanxenxo
El Concello de Sanxenxo mostró ayer su pesar por el fallecimiento de Pilar Leiro, vecina de Padriñán y propietaria del histórico ultramarinos que llevaba su nombre. Traslada sus condolencias a familiares y amigos. Pilar Leiro recibió la Cebola de Ouro de Sanxenxo en 2022 por «ser una vecina comprometida y ayudar a sus vecinos desde su pequeño ultramarinos ubicado en Padriñán»
Sus inicios laborales están vinculados a la costura casa por casa. En aquella edición también se galardonó a otra persona ya fallecida, el empresario Magín Froiz.
