López y la comarcalización de Bomberos: «La pelota está en el tejado del Concello»

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, se manifestó ayer sobre la posible comarcalización del parque municipal de bomberos de Pontevedra, una propuesta que ha vuelto a la actualidad tras haberse acordado por unanimidad en el Pleno del Concello de Poio del mes de enero. El mandatario, tras la reunión de ayer de la Xunta de Goberno y minutos antes de comenzar el Pleno de la Corporación Provincial, señaló que la pelota está en el tejado del Concello de Pontevedra.

«Ya hablé en su día con el alcalde. No aprecié entonces un interés claro en esa comarcalización. En todo caso, los pasos tienen que darlos las administraciones competentes, especialmente quien debe promover el procedimiento y asumir la contratación», afirmó Luis López. En este sentido, destacó que, «si es por parte de la Diputación, la aportación económica se circunscribe a lo que corresponde dentro de nuestras competencias».

Miguel Anxo Fernández Lores, por su parte, aseguró que «no está la pelota en el tejado del Concello de Pontevedra», recordando que prácticamente todos los mandatarios provinciales «plantearon esta cuestión» en los últimos años. «Siempre dijimos que estamos dispuestos a coordinar, a colaborar y a facilitar el mejor servicio posible, pero tiene que partir de ellos la propuesta», recalcó el alcalde pontevedrés.

El parque pontevedrés, sufragado solo con fondos del Concello de la capital, únicamente atiende emergencias dentro de su termino municipal salvo que su presencia en otros municipios sea imprescindible o urgente, de modo que no acude habitualmente a incendios en Poio o Marín si no hay riesgo para las personas.

Lores recordó que «tenemos un parque de bomberos que es del Concello de Pontevedra, que pagan los vecinos de Pontevedra, que cuando el 112 demanda alguna actuación, vamos, incluso a incendios que son muy complejos, pero luego hay una responsabilidad de los otros concellos que no tienen obligación, o sí, de tener bomberos y que cubre la Xunta y la Diputación. Para coordinar estas dos cosas tiene que haber una propuesta por parte de ellos y, cuando se haga, no tenemos inconveniente en estudiarla».

Noticias relacionadas

Insistió el alcalde en que «no tenemos sobre la mesa ninguna propuesta de la Diputación ni de la Xunta» y que se estudiará «siempre y cuando no suponga gastos, o más gastos, para los vecinos de Pontevedra».