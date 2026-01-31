López y la comarcalización de Bomberos: «La pelota está en el tejado del Concello»
El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, replica que no hay ninguna propuesta formal sobre la mesa y recuerda que el parque lo financian en exclusiva los vecinos de Pontevedra
El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, se manifestó ayer sobre la posible comarcalización del parque municipal de bomberos de Pontevedra, una propuesta que ha vuelto a la actualidad tras haberse acordado por unanimidad en el Pleno del Concello de Poio del mes de enero. El mandatario, tras la reunión de ayer de la Xunta de Goberno y minutos antes de comenzar el Pleno de la Corporación Provincial, señaló que la pelota está en el tejado del Concello de Pontevedra.
«Ya hablé en su día con el alcalde. No aprecié entonces un interés claro en esa comarcalización. En todo caso, los pasos tienen que darlos las administraciones competentes, especialmente quien debe promover el procedimiento y asumir la contratación», afirmó Luis López. En este sentido, destacó que, «si es por parte de la Diputación, la aportación económica se circunscribe a lo que corresponde dentro de nuestras competencias».
Miguel Anxo Fernández Lores, por su parte, aseguró que «no está la pelota en el tejado del Concello de Pontevedra», recordando que prácticamente todos los mandatarios provinciales «plantearon esta cuestión» en los últimos años. «Siempre dijimos que estamos dispuestos a coordinar, a colaborar y a facilitar el mejor servicio posible, pero tiene que partir de ellos la propuesta», recalcó el alcalde pontevedrés.
El parque pontevedrés, sufragado solo con fondos del Concello de la capital, únicamente atiende emergencias dentro de su termino municipal salvo que su presencia en otros municipios sea imprescindible o urgente, de modo que no acude habitualmente a incendios en Poio o Marín si no hay riesgo para las personas.
Lores recordó que «tenemos un parque de bomberos que es del Concello de Pontevedra, que pagan los vecinos de Pontevedra, que cuando el 112 demanda alguna actuación, vamos, incluso a incendios que son muy complejos, pero luego hay una responsabilidad de los otros concellos que no tienen obligación, o sí, de tener bomberos y que cubre la Xunta y la Diputación. Para coordinar estas dos cosas tiene que haber una propuesta por parte de ellos y, cuando se haga, no tenemos inconveniente en estudiarla».
Insistió el alcalde en que «no tenemos sobre la mesa ninguna propuesta de la Diputación ni de la Xunta» y que se estudiará «siempre y cuando no suponga gastos, o más gastos, para los vecinos de Pontevedra».
Protesta del GES de Sanxenxo en la Diputación
Momentos de tensión en el Pleno de la Diputación celebrado ayer en el Pazo Provincial con la protesta de los Grupos de Emerxencias Supramunicipais (GES) de Sanxenxo por la situación que se lleva arrastrando desde hace meses, con la última novedad de la supresión del servicio de emergencias por la noche.Acompañados por personal de otros puntos de Galicia, bomberos del GES se presentaron en el Pleno para reclamar que el servicio esté activo por la noche no solo en temporada turística, como aseguran que quiere el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín.El PSOE llevaba una moción para instar a la Xunta, a la Diputación y al Concello de Sanxenxo a garantizar la continuidad, estabilidad y mejora del servicio por una cuestión de «seguridad pública fundamental».El portavoz del grupo del PP Jorge Cubela intervenía para asegurar que la Diputación no tiene competencias sobre un grupo supramunicipal y que el servicio tiene que negociar directamente con el Concello de Sanxenxo y su alcalde, lo que provocó un fuerte malestar entre las decenas de bomberos asistentes, que increparon al diputado popular.
- El pazo de Pontevedra que albergaba Consejos de Ministros en el reinado de Alfonso XIII y que se vende por 3.250.000 euros
- La estación del tren pierde 20.000 usuarios al mes y en 2025 cayó a 1,4 millones de viajeros
- Un encierro sindical en el IES Sarmiento retoma las protestas en la educación
- Los tráficos del Puerto de Marín superan por undécimo año consecutivo los dos millones de toneladas
- Hospitalizados cinco miembros de una familia de Sanxenxo por una intoxicación de gas
- La acumulación de agua provoca un accidente en la AP-9 en Caldas con un herido
- Cinco condenados por abandonar a una vaca atada a un árbol sin agua ni comida
- La recaudación por las multas de tráfico se elevó un 60% en Pontevedra: 1,25 millones en un año