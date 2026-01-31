Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una investigadora del campus, galardonada

Aroa Otero. | FdV

La investigación que la profesora de la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte Aroa Otero desarrolló para su tesis de doctorado la convirtió en la ganadora de la primera edición de los premios de investigación de la Asociación de Altas Capacidades de Galicia (Asac Galicia). Otero Rodríguez centró su estudio en la aplicación de la teoría PASS de la inteligencia a la evaluación del alumnado con altas capacidades intelectuales.

