Dos iniciativas invitan a crear y disfrutar de la literatura
El Concello impulsa «Ler (en) Pontevedra» con citas con autores y «Escribir (en) Pontevedra»
REDACCIÓN
El Concello reafirmó su compromiso con la literatura con dos iniciativas gratuitas diseñadas para fomentar tanto el hábito lector como la creación artística. El concejal de Cultura, Demetrio Gómez, acompañado por el escritor Manuel Lourenzo, presentó la nueva entrega del club de lectura «Ler (en) Pontevedra». Retoma su actividad con cinco nuevos encuentros mensuales entre febrero y junio.
Esta iniciativa reunirá a los lectores con los autores en diversos espacios culturales de la ciudad para debatir sobre obras vinculadas a Pontevedra, ya sea por temática o autoría. El ciclo contará con la presencia de Fina Casalderrey, Sara Vila, Tamara Andrés y Xesús Constenla, y finalizará en junio con un itinerario literario guiado por el propio Manuel Lourenzo.
De forma paralela, se pone en marcha el taller de creación «Escribir (en) Pontevedra», un obradoiro de narrativa que impartirá Manuel Lourenzo en el Pazo da Cultura durante cuatro sesiones en los meses de marzo y abril.
Con un límite de 15 plazas, el curso buscará dotar a los participantes de técnicas, recursos estilísticos y pautas de género para que puedan desarrollar sus propios proyectos literarios. La inscripción para ambas propuestas ya se encuentra abierta a través de la plataforma municipal apuntate.pontevedra.gal.
