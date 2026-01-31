Homenaje a una vida de fidelidad

La lealtad y la memoria viva de una institución son, a menudo, su patrimonio más valioso. Bajo esta premisa, el Casino Mercantil e Industrial celebró este sábado una jornada dedicada a honrar a quienes han sido el pilar fundamental de la sociedad durante décadas: sus socios más antiguos. En un acto cargado de simbolismo y gratitud, la entidad hizo entrega de la insignia de oro y un ramo de flores a un escogido grupo de integrantes, reconociendo así una trayectoria ininterrumpida de apoyo y pertenencia.

La jornada conmemorativa dio comienzo con la celebración de una misa en la iglesia de la Virgen del Camino. Tras el oficio religioso, la celebración se trasladó al salón social del Parque Polideportivo de Mourente. Allí, en un ambiente de camaradería, la directiva del Mercantil procedió a la entrega de las insignias de oro que no solo premian la antigüedad, sino que simbolizan el agradecimiento hacia aquellos que han mantenido vivo en el tiempo el espíritu de la sociedad.