Goleada del Pontevedra en Talavera (0-4)

Después de dos empates consecutivos, el Pontevedra se ha reencontrado con la victoria con una goleada en su visita al Talavera tras realizar uno de los partidos más solventes de la temporada y mostrando, además, una gran eficacia anotadora.

En una primera parte de control y dominio total granate, los hombres de Rubén Domínguez acertaron en dos de las tres ocasiones que tuvieron para irse al descanso 0-2 arriba en el marcador. Comparada hacía el 0-1 en el minuto 22 al cabecear en el corazón del área un centro desde la izquierda de Alberto Gil, que se estrenaba como titular aprovechando la inocencia de la defensa local.

A la media hora de juego, Marqueta tuvo que intervenir para evitar el empate del Talavera. Fue prácticamente la única aparición del guardameta granate. Después de una larga posesión del Pontevedra en la que Alberto Gil y Luisao tuvieron opciones de ampliar el marcador, no fue hasta el filo del descanso, en el descuento del primer tiempo, cuando llegó el segundo tanto granate. Comparada peleó un envío largo y asistió a Alberto Gil en banda izquierda, que marcó con un disparo cruzado raso.

El guión en la segunda parte siguió igual, con un Pontevedra muy serio y muy cómodo sobre el césped. Tanto fue así, que a los tres minutos de la reanudación, Miguel Cuesta hacía el tercero tras una contra rápida a asistencia de Brais Abelenda.

Aunque el Talavera movió banquillo buscando reaccionar, el control seguía siendo del Pontevedra, que mantuvo la posesión y marcó el tiempo del encuentro prácticamente hasta el final. Así, en el minuto 72, cerraría el partido aprovechando una pérdida rival en el mediocampo; el último fichaje, Diego Gómez, atacó por la derecha y asistió atrás a Yelko Pino, que marcó desde la frontal con algo de fortuna, al tocar la pelota en un defensa y despistar al meta local.

Noticias relacionadas

Con el tiempo prácticamente cumplido, Marqueta realizó su segunda intervención de la tarde para dejar la portería a cero en una de las victorias más solventes de la temporada para el Pontevedra, que se asienta en la tercera posición del grupo 1 de Primera Federación.