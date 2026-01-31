El Galp Ría de Pontevedra presenta la convocatoria de ayudas 2026 en el Puerto
El martes en el Edificio de Operaciones Portuarias
REDACCIÓN
Con una dotación de 6.900.000 euros, la nueva convocatoria de ayudas al amparo de las Estrategias de Desarrollo de los Grupos de Acción Local del Sector de Galicia, en el marco del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) 2021-2027 ya está en marcha. El próximo martes 3 de febrero, la entidad hará la presentación oficial de la convocatoria en Marín, en el Auditorio del Edificio de Operaciones Portuarias a las 17:00 horas en colaboración con la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra.
El objetivo de este encuentro es acercar al tejido económico, social y administrativo de la zona toda la información relativa a la nueva convocatoria de ayudas. La sesión está destinada a empresas, personas emprendedoras, entidades sin ánimo de lucro y colectivos vinculados al mar que deseen conocer las oportunidades de financiación que ofrece el Galp para proyectos centrados en la sostenibilidad, la puesta en valor de los recursos marinero o la diversificación de la economía local, en línea con los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP).
El equipo técnico del Galp explicará las bases de la convocatoria y, después del café, desgranará las pautas a seguir para presentar un proyecto con éxito a la convocatoria. Para asistir a la jornada es preciso inscribirse previamente a través del formulario publicado en redes sociales o directamente llamando al Galp.
