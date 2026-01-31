El futuro tribunal pontevedrés de violencia de género podría atender al norte provincial

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha calificado de «fantástica noticia» que el Ministerio de Justicia haya decidido crear una sección de violencia de género en el Tribunal de Instancia de Pontevedra y espera que sea una realidad «más pronto que tarde». Explicó ayer que «dentro de la nueva organización judicial que entró en vigor este año, va a haber lo que antes era un juzgado específico para atender los casos de violencia sobre la mujer».

Recordó que fue solicitado hace unos meses por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. «No cabe duda de que el Ministerio de Justicia ha sido sensible», dijo Losada, que añadió que « hasta ahora los asuntos de violencia de género eran abordados en el Juzgado de Instrucción número 3, que no era específico, por lo que Pontevedra sale ganando con este nuevo órgano judicial unipersonal»,.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra ha avanzado que el proyecto de real decreto está ya iniciando su tramitación, por lo que confía que esta nueva plaza de juez «sea una realidad más pronto que tarde». «También tengo plena confianza en que muy pronto, como ya está sucediendo en otras localidades donde se creó esta plaza judicial, su ámbito se acabe ampliando a los partidos judiciales del norte de la provincia», indicó.

Con ello, toda la provincia de Pontevedra quedará «bien cubierta» con la existencia de secciones judiciales específicas y de ámbito comarcal en Vigo y Pontevedra.