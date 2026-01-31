Se expone el plan urbanístico para la futura piscina de A Seca

La Consellería de Medio Ambiente ya ha abierto el proceso de tramitación ambiental y de exposición al público del el Plan Especial de Instalaciones y Dotaciones (PEID) de la futura piscina de A Seca, para ordenar urbanísticamente más de 56.000 metros cuadrados Al finalizar el trámite ambiental, el plan especial será llevado a pleno para su aprobación inicial y podrá comenzar la siguiente fase, que es la búsqueda de financiación y la ejecución de la piscina.