Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rival del Celta en Europa LeaguePotente borrasca en GaliciaAccidente mortal en GuitirizPerro asistencia niña RedondelaOrigen 'plaga' pulpo Inglaterra
instagramlinkedin

Se expone el plan urbanístico para la futura piscina de A Seca

REDACCIÓN

Poio

La Consellería de Medio Ambiente ya ha abierto el proceso de tramitación ambiental y de exposición al público del el Plan Especial de Instalaciones y Dotaciones (PEID) de la futura piscina de A Seca, para ordenar urbanísticamente más de 56.000 metros cuadrados Al finalizar el trámite ambiental, el plan especial será llevado a pleno para su aprobación inicial y podrá comenzar la siguiente fase, que es la búsqueda de financiación y la ejecución de la piscina.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents