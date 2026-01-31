Documental sobre «a Momada» en Carballedo
El Centro Cultural Antonio Fraguas. Carballedo. Cerdedo-Cotobade acoge hoy, a las 18.00 horas, el acto de estreno del documental «O regreso da Momada», con la presencia de su director, Rafael Quintía, el presidente de la Asociación Cultural Entroido de Aguasantas, Manuel Suárez, y el alcalde, Jorge Cubela.
