El diálogo como herramienta de paz en Poio

Las Tetepaz del Concello de Poio ya se exponen en los centros de enseñanza del municipio. Se trata de una iniciativa que busca crear espacios de encuentro y diálogo entre el alumnado, fomentando la escucha activa, la observación, la empatía y el intercambio de ideas como herramientas para la resolución pacífica de conflictos. Forma parte de los actos para conmemorar el Día Escolar de la No Violencia y de la Paz.

El alcalde de Poio, Ángel Moldes, y la concejala de Benestar e Igualdade, Natividad Torres, participaron esta semana en la actividad desarrollada en la sala del té del CEIP de Chancelas, donde el alumnado compartió propuestas para resolver conflictos pendientes mientras disfrutaban de un rooibos con vainilla. Fue una experiencia simbólica y participativa que pone el foco en el respeto mutuo y en la convivencia.

Al mismo tiempo, junto con la concejala de Cultura e Educación, Natalia Sabarís, también asistieron a las actividades programadas en el CEIP Viñas, Lourido y Espedregada, donde depositaron sus propias teteras de la paz y sus mensajes.

En el marco de esta programación cultural y educativa para conmemorar el Día de la Paz, el periodista Juan de Sola presentó el jueves en el Casal de Ferreirós su último libro, «Entre los muros del olvido», una obra que ahonda en la vida de Ramón García Martínez, vecino de Campañó que sobrevivió al campo de concentración nazi de Mauthausen y a sus c conocidos 186 escalones.

En el acto participaron, además del autor, el alcalde de Poio, Ángel Moldes, y las hijas de Ramón García, Silvana y Mayte. Durante el encuentro, De Sola compartió con el vecindario el origen de la historia, el proceso de investigación y las reflexiones alrededor de una obra que subraya la importancia de mantener viva la memoria histórica para evitar que hechos semejantes se vuelvan a repetir.

La programación continuará mañana domingo con una propuesta dirigida al público familiar: «Érase unha vez… a paz», un cuentacuentos dramatizado y musicado de la mano de Leucoíña Pasea. El espectáculo tendrá lugar en el local de la Comunidad de Montes de San Xoán, en A Seca, a las 18.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Este cuentacuentos mezcla narración oral y música en directo para acercar a las familias historias y canciones inspiradas en la conmemoración del Día de la Paz. A través de la participación activa del público, se abordarán valores como la tolerancia, la solidaridad, la concordia y el respeto, haciendo de las familias parte protagonista del espectáculo mediante lo cuánto y el acompañamiento con instrumentos de percusión.