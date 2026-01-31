Desmantelada una banda itinerante albanesa por múltiples robos en casas de Pontevedra y Vilaboa

La Guardia Civil ha desarticulado una banda itinerante de origen albanés, especializada en robos con fuerza en viviendas, en las provincias de Pontevedra y A Coruña, entre ellas en la capital y en Vilaboa. El grupo tenía su base en Vigo pero se desplazaba por toda la provincia. Elegían casas aisladas y eescondían parte del botín en un zulo en el monte.

La operación, bautizada como 'Viporto' fue desarrollada por el Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Pontevedra, bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pontevedra Plaza número 2.

Se inició en el pasado mes de diciembre, tras detectarse un considerable aumento de robos con fuerza en el interior de viviendas habitadas durante los últimos meses del año en la provincia, según explica la Guardia Civil, que añade que se centraron las sospechas en un grupo criminal internacional, de cuatro personas, que se encontraba asentado de forma eventual en la ciudad de Vigo, "zona estratégica, desde donde planificaba y ejecutaba los robos".

Los principales robos tuvieron lugar en Pontevedra, Redondela, Vilaboa, Santiago y Trazo (A Coruña) y las detenciones se practicaron esa misma semana. Los días 27 y 28 de enero se llevaron a cabo dos registros domiciliarios en Vigo y Torrevieja (Alicante) y se arrestó a los cuatro integrantes del grupo Los registros permitieron "encontrar múltiples evidencias de su actividad delictiva".

Así, se intervinieron joyas, relojes, dinero en metálico, efectos personales, dispositivos móviles, tarjetas SIM, 14 kilos de marihuana, así como herramientas y utensilios utilizados para la comisión de los robos. Se localizó además un zulo en una zona forestal que contenía diversos relojes procedentes de los ilícitos.

Uno de los detenidos tiene antecedentes policiales y judiciales en España, así como con una prohibición de entrada en territorio nacional.

Según la Guardia Civil, el grupo presentaba un alto grado de organización y estructura, propio de la delincuencia organizada, con un claro reparto de roles entre sus integrantes.

De este modo, uno de ellos se encargaba de las labores logísticas, gestionando viviendas y vehículos de alquiler, realizando el transporte del resto de miembros hasta las localidades donde estaban las viviendas afectadas.

Una vez en el lugar seleccionado, otros dos se desplazaban monte a través hasta una zona de viviendas, recorriendo varios kilómetros a pie, y accedían habitualmente al interior de las mismas mediante apalancamiento de alguna de sus ventanas.

Por su parte, el conductor se desplazaba a zonas comerciales, donde permanecía durante horas pasando totalmente desapercibido, para regresar más tarde a un punto de encuentro previamente establecido con el fin de recoger a los autores materiales del robo.

Los agentes destacan que "seleccionaban preferentemente viviendas ubicadas en zonas rurales o aisladas, muy próximas a áreas forestales, lo que dificultaba su detección y facilitaba una rápida huida tras la comisión de los hechos".

Además, adoptaban importantes medidas de seguridad y cambiaban de vivienda y de vehículo hasta en cuatro ocasiones en menos de un mes, con el objetivo de evitar seguimientos policiales. Estaban permanentemente conectados y apenas salían del domicilio para minimizar el tiempo de exposición en vía pública.

Sus robos se centraban principalmente en apoderarse de joyas, oro y dinero en efectivo.

Parte del botín recuperado por la Guardia Civil / Guardia Civil

Desde el momento de su detección, "y pese a las dificultades derivadas de las medidas de seguridad adoptadas por el grupo", los investigados fueron sometidos a un constante seguimiento policial, que permitió vincular a los ahora detenidos con la totalidad de los hechos delictivos investigados, determinando el grado de participación de cada uno de ellos.

La investigación continúa abierta y no se descarta la vinculación de esta banda con otros hechos delictivos ocurridos en Galicia durante los últimos meses del año 2025.

Con esta actuación, la Guardia Civil da por desarticulado un grupo criminal itinerante, con una elevada actividad delictiva en Galicia.

La investigación se ha llevado a cabo con la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pontevedra Plaza número 2 y la Fiscalía de Pontevedra, y se ha decretado el ingreso en prisión de los cuatro detenidos.

Se contó con el apoyo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Alicante, USECIC de Pontevedra, USECIC de Torrevieja y la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil.